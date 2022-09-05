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عشرات القتلى في زلزال قوي جنوب غرب الصين

انهيارات أرضية في سيتشوان عقب الزلزال (أ ف ب)
6 سبتمبر 2022 01:58

بكين (وكالات) 

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قُتل 46 شخصاً، على الأقلّ، بعدما ضرب زلزال بقوّة 6.6 درجات منطقة جبلية في جنوب غرب الصين أمس، فيما لحقت «أضرار جسيمة ببعض المنازل»، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية.
ووقع الزلزال في إقليم سيتشوان الجبلي، حسبما أفاد المعهد الأميركي للدراسات الجيولوجية، الهيئة المرجعية في مجال الزلازل على المستوى العالمي.
وأفاد التلفزيون الصيني الحكومي، بأنّ الزلزال وقع على عمق يقدّر بنحو عشرة كيلومترات ومركزه على بعد 39 كيلومتراً من مقاطعة لودينغ.
وشعر الناس بالزلزال على بعد حوالى 200 كيلومتر في العاصمة الإقليمية تشنغدو، حيث يواصل 21 مليون شخص الحجر في منازلهم بسبب تفشي «كوفيد -19».
وأوردت قناة «سي سي تي في» الصينية الرسمية أن سلطات مدينة يان القريبة من مركز الزلزال، تحدثت عن 17 قتيلًا، فيما أفادت سلطات منطقة غارزي المجاورة عن 29 قتيلاً.
ولم تبلّغ السلطات عن أي أضرار في المدينة حتى الآن. وفي مواجهة ارتفاع محتمل لحصيلة الزلزال، دعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى «فعل كلّ ما يمكن لمساعدة المتضرّرين من الكارثة وتقليل الخسائر البشرية»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.
وقالت مدينة غارزي، حيث جرى تسجيل 29 قتيلاً: «تضررت المنازل بشدة»، و«قطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية» في بعض الأماكن قرب مركز الزلزال.
وتمّ حشد أكثر من ألف جندي وضابط في الجيش، وفقاً لمكتب سيتشوان لرصد الزلازل الذي نشر صوراً لمهندسيه يتّجهون إلى موقع الزلزال ومعهم حواسيب محمولة.

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