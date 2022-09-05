الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

لاتفيا.. العثور على 11 قطعة من حطام الطائرة المنكوبة

أرشيفية
6 سبتمبر 2022 00:16

عثر رجال الإنقاذ من لاتفيا على 11 قطعة من حطام الطائرة المنكوبة التي سقطت بشكل غامض في بحر البلطيق.

وقالت ليفا فيتا المتحدثة باسم البحرية اللاتفية لوكالة أنباء "ليتا"، إنه تم اكتشاف 10 قطع من الحطام في البحر الاثنين، بعد العثور على قطعة واحدة أمس الأحد، إلا أنه لا يوجد أي أثر حتى الآن لركاب الطائرة.

وكانت الطائرة الخاصة في طريقها من إسبانيا إلى مدينة كولونيا الألمانية، أمس الأحد، عندما انحرفت عن مسارها وتحطمت في بحر البلطيق قبالة ساحل لاتفيا مساء أمس.

ووفقا للسلطات، كانت الطائرة، وهي من طراز سيسنا 551 تحمل على متنها أربعة أشخاص.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الضحايا ربما كانوا عائلة من ولاية شمال لراين ويستفاليا الألمانية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين "سفارتنا في ريجا تجري اتصالات مع السلطات اللاتفية وتحاول استيضاح الحقائق".

أخبار ذات صلة
مفقودون وقتيل بعد تحطم طائرة بولاية واشنطن
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
المصدر: وكالات
طائرة
لاتفيا
تحطم طائرة
آخر الأخبار
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
دنيا
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
اليوم 15:31
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
الرياضي
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
اليوم 15:30
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
الرياضي
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
اليوم 15:30
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
الرياضي
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
اليوم 15:17
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
عربي ودولي
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©