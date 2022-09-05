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لاتفيا.. العثور على 11 قطعة من حطام الطائرة المنكوبة
أرشيفية
6 سبتمبر 2022 00:16
عثر رجال الإنقاذ من لاتفيا على 11 قطعة من حطام الطائرة المنكوبة التي سقطت بشكل غامض في بحر البلطيق.
وقالت ليفا فيتا المتحدثة باسم البحرية اللاتفية لوكالة أنباء "ليتا"، إنه تم اكتشاف 10 قطع من الحطام في البحر الاثنين، بعد العثور على قطعة واحدة أمس الأحد، إلا أنه لا يوجد أي أثر حتى الآن لركاب الطائرة.
وكانت الطائرة الخاصة في طريقها من إسبانيا إلى مدينة كولونيا الألمانية، أمس الأحد، عندما انحرفت عن مسارها وتحطمت في بحر البلطيق قبالة ساحل لاتفيا مساء أمس.
ووفقا للسلطات، كانت الطائرة، وهي من طراز سيسنا 551 تحمل على متنها أربعة أشخاص.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الضحايا ربما كانوا عائلة من ولاية شمال لراين ويستفاليا الألمانية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية الاثنين "سفارتنا في ريجا تجري اتصالات مع السلطات اللاتفية وتحاول استيضاح الحقائق".
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المصدر: وكالات
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لاتفيا
تحطم طائرة
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