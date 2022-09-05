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الشرطة الكندية تحذر السكان بعد بلاغات عن إطلاق نار

أرشيفية
5 سبتمبر 2022 23:51

قالت الشرطة في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية، اليوم الاثنين، إنها تتحرى أمر بلاغات عن إطلاق نار في منطقة ويتشيكان ليك فيرست نيشن، وحذرت السكان من أن عددا من المسلحين المشتبه بهم طلقاء.

وطلبت الشرطة من السكان البحث عن ملاذ على الفور.

وذكرت الشرطة أنه لا يُعتقد أن إطلاق النار متصل بحوادث الطعن التي وقعت في جيمس سميث كري نيشن أمس الأحد.

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المصدر: وكالات
الشرطة الكندية
كندا
إطلاق نار
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