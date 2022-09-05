الثلاثاء 6 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«البريميرليج» يعترف بأخطاء «التحكيم»!
«ركن الحافلة» يشعل «حرب التصريحات»!
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الشرطة الكندية تحذر السكان بعد بلاغات عن إطلاق نار
أرشيفية
5 سبتمبر 2022 23:51
قالت الشرطة في مقاطعة ساسكاتشوان الكندية، اليوم الاثنين، إنها تتحرى أمر بلاغات عن إطلاق نار في منطقة ويتشيكان ليك فيرست نيشن، وحذرت السكان من أن عددا من المسلحين المشتبه بهم طلقاء.
وطلبت الشرطة من السكان البحث عن ملاذ على الفور.
وذكرت الشرطة أنه لا يُعتقد أن إطلاق النار متصل بحوادث الطعن التي وقعت في جيمس سميث كري نيشن أمس الأحد.
أخبار ذات صلة
العثور على أحد المشتبه بهما في "مجزرة كندا".. ميتاً
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
المصدر: وكالات
الشرطة الكندية
كندا
إطلاق نار
الأكثر قراءة
الاقتصادي
الدولار لأعلى مستوى في 20 عاماً بعد بيانات أظهرت قوة الاقتصاد
1 سبتمبر 2022
عربي ودولي
السعودية تتيح التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج
1 سبتمبر 2022
الاقتصادي
الاقتصاد البريطاني يتراجع إلى المركز السادس عالمياً
2 سبتمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
مخلوقات ترعب رواد شواطئ كاليفورنيا
اليوم 15:31
الرياضي
المشاركات الخارجية على طاولة «فني الشطرنج»
اليوم 15:30
الرياضي
طرح تذاكر الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين
اليوم 15:30
الرياضي
شتيندل يرحب بعودة إبيرل
اليوم 15:17
عربي ودولي
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
اليوم 15:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©