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ميقاتي يدلي بتصريحات بشأن شغور منصب الرئاسة

ميقاتي يدلي بتصريحات بشأن شغور منصب الرئاسة
5 سبتمبر 2022 23:49

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الاثنين، إن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل إلى الحكومة حال شغور موقع رئاسة الجمهورية، إذا لم يتم انتخاب رئيس جديد في المهلة المحدّدة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.
وقال ميقاتي "لا يوجد ما يسمى بفراغ رئاسي بل شغور والدستور واضح في هذا الموضوع، وهذه الحكومة تنتقل إليها صلاحيات الرئيس في حال حصول أيّ شغور رئاسي".
يذكر أن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بدأت منذ بداية الشهر الحالي، قبل شهرين على انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي انتخب في 31 أكتوبر عام 2016 لمدة 6 سنوات.
وبحسب الدستور اللبناني، يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر، "وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".
وإذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة المحدّدة يصبح موقع رئاسة الجمهورية شاغراً وتنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة.

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المصدر: وكالات
لبنان
الرئاسة اللبنانية
الحكومة اللبنانية
نجيب ميقاتي
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