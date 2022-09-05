الإمارات تدين بشدة استهداف السفارة الروسية في كابول

أبوظبي، كابول (الاتحاد، وكالات)

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مشددة على أهمية حماية المباني الدبلوماسية حسب الأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة روسيا الاتحادية وشعبها الصديق، وللشعب الأفغاني الصديق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي التفجير الانتحاري قرب السفارة الروسية في كابول والذي أودى بحياة موظفيْن من البعثة الروسية و4 أفغان.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «في الساعة 10.50 بالتوقيت المحلي، قام مقاتل لم يتم التعرف عليه بتفجير عبوة ناسفة في الجوار المباشر للسفارة الروسية في كابول، قُتل موظّفان في البعثة الدبلوماسية في الهجوم».

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافي تاكور، في تغريدة، مقتل موظفين في السفارة الروسية. وأضاف أن 4 مدنيين قُتلوا، وسقط عدد من الجرحى.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، في بيان، إنه قد تم فتح تحقيق موسع، كما تحدث عن اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية.

وقال بلخي، إن «أفغانستان تربطها علاقات وثيقة بالاتحاد الروسي، ولن تسمح للأعداء بتخريب العلاقات بين البلدين من خلال مثل هذه الأعمال السلبية».

وقال المتحدث باسم شرطة كابول، خالد زدران، إن انتحارياً أراد تفجير نفسه وسط حشد من الناس بالقرب من السفارة في حي الشرطة السابع بالمدينة.

وأضاف زدران أن القوات الأمنية استهدفت الانتحاري قبل أن يتمكن من الوصول إلى هدفه المقصود، ما تسبب في وقوع الانفجار.

وسارعت قوات أمنية إلى تطويق المنطقة ومنعت وسائل الإعلام من التصوير في محيط الموقع.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «نتحدث هنا عن اعتداء إرهابي، هذا مرفوض».

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من موسكو: إن تدابير فورية اتُخذت لتعزيز الأمن حول السفارة الواقعة على أحد الطرق الرئيسية في كابول المؤدي إلى مبنى البرلمان القديم.

ودعا إلى محاسبة منفذي الهجوم في أقرب الآجال. وأكدت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان التي دانت الهجوم، في تغريدة، على ضرورة أن تتخذ السلطات تدابير لضمان سلامة الشعب والبعثات الدبلوماسية.

وقُتل 18 شخصاً على الأقلّ الجمعة في انفجار عنيف استهدف أحد أكبر المساجد في هرات في غرب أفغانستان.

وفي 17 أغسطس قتل ما لا يقل عن 21 شخصاً وأصيب العشرات بجروح في عملية تفجير في أحد مساجد كابول خلال صلاة العشاء.

وضربت سلسلة تفجيرات البلاد نهاية أبريل خلال شهر رمضان ونهاية مايو، قتل فيها عشرات الأشخاص، وأعلن «داعش» مسؤوليته عن غالبية هذه الهجمات.