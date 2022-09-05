بعد فوز تراس.. النساء يكتسحن السلطة بأوروبا

في ما يلي جولة أفق حول النساء اللواتي يتولين حاليا مناصب رئيسة وزراء أو رئيسة دولة (خارج إطار الملكية) في أوروبا بعد تعيين ليز تراس على رأس الحكومة البريطانية الاثنين. المحافظة ليز تراس هي ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في بريطانيا بعد مارغريت تاتشر التي تولت السلطة بين 1979 و 1990 وتيريزا ماي (2016-2019). من جانب آخر فإن الألمانية أورسولا فون دير لايين أصبحت في ديسمبر أول امرأة تترأس المفوضية الأوروبية. - اسكتلندا
تشغل نيكولا ستورجن منذ نوفمبر 2014 منصب رئيسة الوزراء في اسكتلندا. - فرنسا اليزابيث بورن رئيسة الوزراء منذ 16 مايو هي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في فرنسا، بعد 30 عاما على إيديث كريسون. - اليونان القاضية إيكاتيريني ساكيلاروبولو التي انتخبت في يناير 2020 رئيسة لليونان هي أول امرأة تتولى هذا المنصب الفخري عموما. سبق أن كانت أيضا أول امرأة تتولى رئاسة أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر 2018 في مجتمع ذكوري. - السويد أصبحت الاشتراكية الديموقراطية ماغدالينا اندرسون أول رئيسة وزراء للبلاد في نوفمبر 2021 في ظروف غير اعتيادية. فبعد سبع ساعات على انتخابها، اضطرت للاستقالة من دون أن تكون تولت مهامها رسميا بعد هزيمة بشأن موازنتها وانسحاب وزراء من حزب داعم للبيئة من الحكومة. وبعد أربعة أيام، انتخبها البرلمان مجددا رئيسة للوزراء. - الدنمارك بعدما فازت في الانتخابات التشريعية، شكلت زعيمة الاشتراكيين-الديموقراطيين ميتي فريديريكسن حكومتها في يونيو 2019 لتصبح في سن 41 عاما أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد. - فنلندا أصبحت الاشتراكية-الديموقراطية سانا ماران في 10 ديسمبر 2019 في سن 34 عاما أصغر رئيسة حكومة تتولى مثل هذا المنصب في العالم. - إيسلندا أصبحت كاترين ياكوبسدوتير في نوفمبر 2017 ثاني امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء. - استونيا أصبحت كايا كالاس في يناير 2021 أول رئيسة حكومة في استونيا. سبقها والدها سيم كالاس في منصب رئيس الوزراء (2002-2004). - ليتوانيا تتولى المستقلة انغريدا سيمونيتي منصب رئيسة الوزراء منذ ديسمبر 2020 إثر تعيينها من قبل حزب المحافظين بعد الانتخابات التشريعية. - سلوفاكيا تولت المحامية الليبرالية والناشطة في محاربة الفساد سوزانا كابوتوفا مهامها في 15 يونيو 2019 لتصبح أول امرأة تفوز بالرئاسة السلوفاكية. - المجر أصبحت كاتالين نوفاك في مارس أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد، وهو منصب فخري في المجر. - جورجيا الدبلوماسية الفرنسية السابقة سالومي زورابيشفيلي التي انتخبت في نوفمبر 2018 هي أول امرأة تتولى الرئاسة في جورجيا.
- كوسوفو انتخبت الخبيرة القانونية الإصلاحية فيوسا عثماني رئيسة في أبريل 2021. - مولدافيا انتخبت مايا ساندو في نوفمبر 2020 لتصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في مولدافيا حيث تشغل امرأة أيضا منصب رئيسة الوزراء هي ناتاليا غافريليتا.