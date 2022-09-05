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ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في الصين إلى 46
آثار الزلزال الذي ضرب الصين
5 سبتمبر 2022 21:23
ارتفعت حصيلة الزلزال القوي الذي ضرب إقليم سيتشوان الجبلي في جنوب غرب الصين وبلغت شدّته 6,6 درجة، إلى 46 قتيلاً، بحسب بيانات جديدة نقلها التلفزيون الرسمي.
وأوردت قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية أن سلطات مدينة يان القريبة من مركز الزلزال، تحدثت عن 17 قتيلاً، فيما أفادت سلطات منطقة غارزي المجاورة عن 29 قتيلاً.
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المصدر: وكالات
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