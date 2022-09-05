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السيسي يهنئ رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تراس

السيسي يهنئ رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تراس
5 سبتمبر 2022 21:16

هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزيرة الخارجية البريطانية السابقة ليز تراس، بعد انتخابها زعيمة جديدة لحزب المحافظين اليوم الاثنين، لتصبح بالتالي رئيسة وزراء بريطانيا.

وقال السيسي: «أتقدم بخالص التهنئة إلى السيدة ليز تراس على اختيارها رئيسةً للحكومة البريطانية، متمنياً لها وافر التوفيق في أداء مهمتها الجديدة، كما أتطلع للعمل والتعاون معها ترسيخاً لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين بلدينا ولما فيه صالح شعبينا، ولأمن واستقرار وسلام العالم».

وأضاف السيسي: «ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق السيد بوريس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية، ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، متمنياً له موفور السداد فيما هو قادم».

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