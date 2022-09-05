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روسيا تحظر دخول 25 أميركياً إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول 25 أميركياً إلى أراضيها
5 سبتمبر 2022 21:12

أعلنت روسيا الاثنين أنها ستمنع دخول 25 أميركياً إلى أراضيها بينهم شخصيات فنية، رداً على العقوبات الأميركية التي تستهدف موسكو.

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نُشر على موقعها على الإنترنت انه تم اتخاذ هذا القرار "رداً على العقوبات المتزايدة التي تفرضها إدارة جو بايدن بحق مواطنين روس".

في نهاية يونيو، أعلنت روسيا أنها ستمنع زوجة وابنة الرئيس الأميركي جو بايدن من دخول البلاد بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على أفراد من عائلة فلاديمير بوتين ولا سيما ابنتيه.

ويحظر على بايدن دخول روسيا.

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