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ماكرون يدلي بتصريح بشأن انسحاب روسيا من زابوريجيا

ماكرون يدلي بتصريح بشأن انسحاب روسيا من زابوريجيا
5 سبتمبر 2022 19:40

قال قصر الإليزيه في بيان، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال، عقب اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في محطة زابوريجيا النووية المحتلة في أوكرانيا هو انسحاب القوات الروسية.

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المصدر: وكالات
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