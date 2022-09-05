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ردود الفعل على فوز تراس برئاسة حكومة بريطانيا

ليز تراس
5 سبتمبر 2022 18:33

فازت ليز تراس الاثنين في السباق إلى رئاسة وزراء المملكة المتحدة لتخلف بذلك بوريس جونسون بعد شهرين من استقالته، وسط تحدٍّ فوري يتمثّل في معالجة أزمة ارتفاع كلفة المعيشة التي تضرب البلاد.

وستصبح تراس البالغة 47 عاماً ثالث امرأة تدير الحكومة البريطانية، بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.

وفي أول ردّ فعل رسمي أجنبي، أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن "حرصه" على العمل مع رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة، بينما قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه "واثق" بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كذلك، هنّأ مايكل مارتن رئيس الحكومة الإيرلندية تراس، في الوقت الذي تعرّضت فيه العلاقات بين البلدين لاختبار قاسٍ بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهتها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أملها في "الاحترام الكامل (ل) الاتفاقيات" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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المصدر: وكالات
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