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عربي ودولي

زيلينسكي يكشف تفاصيل لقائه مع ماكرون

أرشيفية
5 سبتمبر 2022 17:39

كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر أنه ناقش نتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين.

وكتب زيلينسكي: «أجريت محادثات مفصلة استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون». وأضاف: «أطلعته على الوضع في الجبهة ومسار مواجهة العدوان (الروسي).

تم تنسيق المزيد من الدعم الدفاعي من فرنسا. وتبادلنا التقييمات لنتائج بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية (إلى محطة زابوريجيا النووية)».

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المصدر: وكالات
إيمانويل ماكرون
فرنسا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
ماكرون
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