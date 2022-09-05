البابا يكشف سبب منعه من زيارة كييف وموسكو

قال بابا الفاتيكان البابا فرنسيس إن الطبيب يمنعه من زيارة أوكرانيا أو روسيا في الوقت الحالي، لكنه أكد أن الزيارة «وشيكة».
وفي تصريحات خلال مقابلة مع محطة «سي ان ان» البرتغالية، نقلتها وكالة «راي نيوز» الإيطالية للأنباء، قال البابا فرنسيس: «لا يمكنني الذهاب الآن، لأن التعافي من آلام الركبة بعد رحلتي إلى كندا أصبح غير مرض بعض الشيء».
وأشار البابا إلى أنه يبذل قصارى جهده من أجل وضع حد للصراع في أوكرانيا، معتبراً أن الوضع في هذا البلد «مأساوي بالفعل».
وأوضح أنه على اتصال دائم مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
وأضاف: «على سبيل المثال، سأجري محادثة هاتفية مع الرئيس زيلينسكي غداً، وسنرى ما سيحدث.» وأقر البابا فرنسيس بأن مسار الحوار فيما يتعلق بهذه الحرب «صعب».
ولفت إلى أن العديد من ممثلي الفاتيكان كانوا يزورون كييف منذ بداية الحرب.