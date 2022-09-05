الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تايوان تستأنف دخول السائحين دون تأشيرة

من العاصمة تايبيه
5 سبتمبر 2022 17:34

ذكر مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي، اليوم الاثنين، أن تايوان سوف تسمح بدخول سائحين من أكثر من 20 دولة من دون تأشيرة، ابتداء من الأسبوع المقبل.
وقال مدير المركز وانج بي شينج خلال مؤتمر صحفي دوري إنه ابتداء من 12 سبتمبر الجاري، سوف يتم السماح للمواطنين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي وحلفاء تايوان الدبلوماسيين الرسميين الـ14 بدخول البلاد من دون تأشيرة.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل حقيقة أن الكثير من الدول فتحت بالفعل حدودها وفقاً لقواعد ما قبل الجائحة، ومن أجل الموازنة بين احتياجات السيطرة المستمرة على الجائحة وتعزيز النمو الاقتصادي والنشاط الاجتماعي والتواصل الدولي.
وأضاف المركز أنه تم تسجيل 34 ألفاً و358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، من بينها 232 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة بالفيروس.

أخبار ذات صلة
السعودية تكشف حصيلة كورونا الجديدة
الإمارات تكشف الحصيلة الجديدة لإصابات كورونا
المصدر: وكالات
السياحة
تايوان
كورونا الجديد
كورونا
آخر الأخبار
إحدى فعاليات المهرجان في دوراته السابقة
دنيا
«العين السينمائي».. يعلن فتح التسجيل ويستحدث مسابقة دولية
اليوم 16:03
النسخة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تنطلق بالرياض
دنيا
النسخة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تنطلق بالرياض
اليوم 15:59
«المستقبل الإماراتي» مصمم لمنح الخريجين فرصة لتطوير حياتهم المهنية
الاقتصادي
برنامج «المستقبل» لتأهيل كوادر إماراتية في مجال التكنولوجيا المالية
اليوم 15:56
حقل «بيجاجا» في ماليزيا التابع لشركة مبادلة للطاقة
الاقتصادي
كيف يمكننا تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة؟
اليوم 15:54
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
عربي ودولي
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
اليوم 15:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©