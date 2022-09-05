تايوان تستأنف دخول السائحين دون تأشيرة

ذكر مركز قيادة الوضع الوبائي المركزي، اليوم الاثنين، أن تايوان سوف تسمح بدخول سائحين من أكثر من 20 دولة من دون تأشيرة، ابتداء من الأسبوع المقبل. وقال مدير المركز وانج بي شينج خلال مؤتمر صحفي دوري إنه ابتداء من 12 سبتمبر الجاري، سوف يتم السماح للمواطنين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي وحلفاء تايوان الدبلوماسيين الرسميين الـ14 بدخول البلاد من دون تأشيرة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل حقيقة أن الكثير من الدول فتحت بالفعل حدودها وفقاً لقواعد ما قبل الجائحة، ومن أجل الموازنة بين احتياجات السيطرة المستمرة على الجائحة وتعزيز النمو الاقتصادي والنشاط الاجتماعي والتواصل الدولي. وأضاف المركز أنه تم تسجيل 34 ألفاً و358 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الأحد، من بينها 232 حالة لأشخاص قادمين من الخارج، كما تم تسجيل 35 حالة وفاة بالفيروس.