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مقتل 4 أشقاء أطفال في انفجار لغم بسوريا

أرشيفية
5 سبتمبر 2022 16:40

قتل أربعة أطفال أشقاء، الاثنين، جراء انفجار لغم من مخلفات الحرب داخل منزل في بلدة في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد أحد أفراد العائلة ومصدران طبيان.

ورغم الهدوء على جبهات القتال، لا يزال ضحايا تلك الأجسام القاتلة في ارتفاع، إذ توثّق الأمم المتحدة مقتل أو إصابة خمسة أشخاص يومياً بسببها.

وانفجر اللغم في عائلة نازحة انتقلت حديثاً إلى منزل قيد الإنشاء في بلدة بنش شمال شرق مدينة إدلب.

وقال أحد أفراد العائلة أبو دحام المحمّد لوكالة «فرانس برس»: إن أربعة من أبناء شقيقته، ثلاث بنات وصبي، توفوا، مشيراً إلى أنهم انتقلوا إلى المنزل قبل أسبوعين فقط.

وتوفي طفلان بعد وصولهما إلى المستشفى وفق طبيب في مستشفى بنش، فيما توفي آخران أثناء إسعافهما في المكان بحسب الدفاع المدني.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان حصيلة القتلى.

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المصدر: وكالات
انفجار لغم
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