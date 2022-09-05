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عربي ودولي

الأوكرانيون يؤكدون إحراز تقدم في الجنوب

أرشيفية
5 سبتمبر 2022 16:35

أعلن الأوكرانيون أنهم دمروا مستودع ذخائر وجسراً عائماً واستعادوا عدة بلدات في سياق هجومهم المضاد في جنوب أوكرانيا.

وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني ليل الأحد الاثنين، على فيسبوك، أنه «تم تدمير مستودع ذخائر للعدو قرب تومينا بالكا» البلدة الواقعة إلى غرب خيرسون، وجسر عائم قرب قرية لفوفي ومركز تفتيش للجيش الروسي إلى جنوب شرق خيرسون.

من جانبه، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي استعادة «بلدتين في الجنوب» وبلدة ثالثة في الشرق لم يذكر أسماءها، وذلك في رسالته اليومية مساء الأحد.

وأكد مساعد رئيس الإدارة الرئاسية كيريلو تيموشنكو أن العلم الأوكراني رفع في قرية فيسوكوبيليا في شرق منطقة خيرسون التي يسيطر عليها الروس بصورة شبه كاملة.

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