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العراق.. انتهاء الجلسة الثانية من الحوار

العراق.. انتهاء الجلسة الثانية من الحوار
5 سبتمبر 2022 16:05

قررت القوى السياسية في العراق اليوم الإثنين  تشكيل فريق فني من مختلف القوى لاستكشاف الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة طريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة في البلاد.
جاء ذلك في ختام اجتماع  عقد اليوم ضم الرئاسات العراقية مع قادة القوى السياسية الوطنية بدعوة من رئيس الحكومة  مصطفى الكاظمي لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وفق بيان للحكومة العراقية.
وأكد المجتمعون على "تفعيل المؤسسات والاستحقاقات الدستورية" مشيرين إلى  أن "تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني؛ للتوصل إلى حلول وضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني".
وجدد المجتمعون  دعوة" التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها".
وطالب المشاركون في الاجتماع بـ "ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التأريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية".
وشدد المجتمعون على "ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم من شعبنا العزيز، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل".
وانطلقت اليوم الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية في العراق التي دعا  إليها رئيس الحكومة .

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