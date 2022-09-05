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مساعدة جديدة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بقيمة 500 مليون يورو

أرشيفية
5 سبتمبر 2022 16:09

وقع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الاثنين، اتفاقا يشمل تقديم مساعدة قدرها 500 مليون يورو ستكرس لإسكان النازحين وتعليمهم فضلاً عن الزراعة على ما أعلنت السلطة التنفيذية الأوروبية.

وأعلنت هذه المساعدة الجديدة على هامش اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في بروكسل شارك فيه رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ويندرج في إطار التزامات أوروبية أعلنت في الربيع المنصرم.

وهذا ثامن اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا والأول منذ حصول كييف على صفة المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي في يونيو.

والتقى شميغال نائب رئيسة المفوضية ماروس سيفكوفيتش وناقش معه ضم أوكرانيا إلى سوق الطاقة للاتحاد الأوروبي".

 

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المصدر: وكالات
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