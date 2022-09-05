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أميركا تدعم الانتخابات المبكرة في العراق إذا توافقت عليها القوى السياسية

أميركا تدعم الانتخابات المبكرة في العراق إذا توافقت عليها القوى السياسية
5 سبتمبر 2022 15:30

قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، اليوم إن واشنطن تدعم إجراء انتخابات سياسية مبكرة في العراق إذا توافقت عليها القوى السياسية المختلفة في البلاد.

وقالت ليف في تصريحات صحفية "نركز على ثلاثة محاور اساسية في العراق هي: استقراره ودعمه وأمنه" موضحة أن "استقرار العراق يعني أن تجلس جميع أطيافه على طاولة الحوار".

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