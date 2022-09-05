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الأمم المتحدة تحذر: الصومال "على حافة المجاعة"

الأمم المتحدة تحذر: الصومال "على حافة المجاعة"
5 سبتمبر 2022 15:14

أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث الاثنين أن الصومال "على حافة المجاعة" موجهاً "تنبيهاً أخيراً" قبل أن تحل كارثة على هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي في ظل موجة جفاف تاريخية.
وقال غريفيث خلال مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو إن "المجاعة على الأبواب، اليوم أوجه تنبيهي الأخير".
وأشار إلى أن البيانات الأخيرة "تظهر مؤشرات ملموسة إلى أن مجاعة ستحصل بين اكتوبر وديسمبر من هذه السنة" في منطقتي بيدوة وبورهكبا في جنوب البلاد.
وأعرب غريفيث الذي وصل الخميس إلى الصومال عن "صدمته الكبيرة حيال مدى الألم والمعاناة الذي يلحق بالكثير من الصوماليين" مؤكداً أنه رأى "اطفالاً يعانون من سوء التغذية إلى حدّ أنهم بالكاد يستطيعون الكلام" خلال زيارة قام بها إلى بيدوة "بؤرة" الكارثة الوشيكة.
وقال إن هذه الظروف القصوى "قد تستمر حتى مارس 2023 على أقرب تقدير".
ويطال الجفاف غير المسبوق 7.8 ملايين شخص في الصومال يشكلون نصف السكان تقريبا، بينهم 213 ألفاً معرضون لخطر المجاعة، وفق أرقام الأمم المتحدة.
وتسبب الجوع والعطش في تشريد مليون شخص منذ 2021.

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