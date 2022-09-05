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العراق.. انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني

مصطفى الكاظمي
5 سبتمبر 2022 14:34

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال في العراق مصطفى الكاظمي، اليوم، انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية العراقية لمعالجة الأزمة الناشبة في البلاد.

وقال المكتب في بيان "انطلقت أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بين القوى السياسية التي دعا لها رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي".

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المصدر: وام
العراق
مصطفى الكاظمي
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