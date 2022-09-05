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اليابان.. إلغاء رحلات جوية بسبب الإعصار هينامور

أشخاص يسيرون في أحد شوارع منطقة الترفيه شيمباشي في طوكيو
5 سبتمبر 2022 14:39

استعدت اليابان اليوم الاثنين، لتداعيات إعصار قوي حيث ألغت شركات طيران رحلاتها وعلقت بعض الشركات الإنتاج في المصانع بالجزء الغربي من البلاد.

واجتاح الإعصار هينامور بالفعل أجزاء من جزيرة كيوشو الرئيسية الواقعة في أقصى غرب البلاد مصحوبا بهطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين، مع توقعات بزيادة الأمطار والرياح مع اقتراب العاصفة غدا الثلاثاء من سواحل البلاد الرئيسية مما رفع مستوى التأهب من الأعاصير إلى أعلى مستوى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن يصل منسوب مياه الأمطار إلى نحو 300 مليمتر في أجزاء من كيوشو في غضون 24 ساعة حتى ظهر غد الثلاثاء، محذرة أيضا من رياح قوية وعواصف.

وقالت وسائل إعلام إن نحو 70 رحلة جوية ألغيت يوم الاثنين. وذكرت شركة تويوتا موتور إنها ستعلق بعض نوبات العمل المسائية في ثلاثة مصانع في غرب اليابان، بينما من المتوقع أن تعلق الوحدات لتابعة لشركتي نيسان موتور ونيسان شاتاي كو في إقليم فوكوكا الإنتاج الليلة وغدا.

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