الثلاثاء 6 سبتمبر 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
«البريميرليج» يعترف بأخطاء «التحكيم»!
«ركن الحافلة» يشعل «حرب التصريحات»!
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
انفجار قرب السفارة الروسية في كابول
سيارة شرطة في كابول
5 سبتمبر 2022 12:50
قالت الشرطة الأفغانية، اليوم الاثنين، إن شخصين قتلا وأصيب 11 آخرون بعد أن فجر انتحاري عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابول، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.
أخبار ذات صلة
روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية
روسيا تتهم أميركا بالوقوف وراء أزمة إمدادات الغاز في أوروبا
المصدر: وكالات
كابول
روسيا
انفجار
الأكثر قراءة
الاقتصادي
الدولار لأعلى مستوى في 20 عاماً بعد بيانات أظهرت قوة الاقتصاد
1 سبتمبر 2022
عربي ودولي
السعودية تتيح التأشيرة السياحية للمقيمين في دول الخليج
1 سبتمبر 2022
الاقتصادي
الاقتصاد البريطاني يتراجع إلى المركز السادس عالمياً
2 سبتمبر 2022
آخر الأخبار
دنيا
«العين السينمائي».. يعلن فتح التسجيل ويستحدث مسابقة دولية
اليوم 16:03
دنيا
النسخة 22 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تنطلق بالرياض
اليوم 15:59
الاقتصادي
برنامج «المستقبل» لتأهيل كوادر إماراتية في مجال التكنولوجيا المالية
اليوم 15:56
الاقتصادي
كيف يمكننا تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة؟
اليوم 15:54
عربي ودولي
السودان.. البرهان يحذر من التدخل في المؤسسة العسكرية
اليوم 15:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©