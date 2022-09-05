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انفجار قرب السفارة الروسية في كابول

سيارة شرطة في كابول
5 سبتمبر 2022 12:50

 قالت الشرطة الأفغانية، اليوم الاثنين، إن شخصين قتلا وأصيب 11 آخرون بعد أن فجر انتحاري عبوات ناسفة بالقرب من مدخل السفارة الروسية في كابول، مضيفة أن المهاجم قتل برصاص حراس مسلحين أثناء اقترابه من البوابة.

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