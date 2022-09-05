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قتلى في زلزال قوي ضرب أفغانستان

أرشيفية
5 سبتمبر 2022 11:12

لقى ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم الليلة الماضية، بعدما ضرب زلزال شمال شرق أفغانستان، ونقلت وكالة أنباء رسمية عن مسؤول قوله إن عدد القتلى قد يرتفع.

وقال مولوي نجيب الله حنيف، مدير الإعلام والثقافة في إقليم كونار والمتحدث باسم حاكم الإقليم، لوكالة أنباء باختر إن "زلزال ليل الأحد تسبب في خسائر مادية وبشرية في إقليم كونار"، مضيفا أن عدد الضحايا قد يرتفع.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية زلزالاً قوته 5.3 درجة بالقرب من مدينة جلال اباد بشرق أفغانستان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

ولا تزال أفغانستان تعاني من عواقب زلزال قوي أودى بحياة أكثر من 1000 شخص ودمر قرى في شرق البلاد في يونيو.

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المصدر: وكالات
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