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زلزال قوي يضرب الصين

زلزال
5 سبتمبر 2022 09:40

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم جراء زلزال قوته 6.8 درجة هز إقليم سيتشوان في جنوب غرب الصين اليوم الاثنين.
وهز الزلزال، الأقوى الذي تشهده المنطقة منذ عام 2017، مدينة تشنغدو عاصمة الإقليم بالإضافة إلى أقاليم أخرى.
وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني بأن انهيارات أرضية ألحقت أضرارا ببعض الطرق والمنازل بالقرب من مركز الزلزال وانقطعت الاتصالات في منطقة واحدة على الأقل.
ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار بسدود أو محطات للطاقة المائية في محيط 50 كيلومترا حول مركز الزلزال.
وقال مركز شبكات الزلازل بالصين إن مركز الزلزال كان في بلدة لودينغ التي تقع في المنطقة الجبلية على بعد 226 جنوب غربي تشنغدو.
ويشيع وقوع الزلازل في سيتشوان في جنوب غرب الصين، خاصة في المناطق الجبلية في غرب الإقليم.

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