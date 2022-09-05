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التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
5 سبتمبر 2022 07:58
رفض التشيليون بغالبية ساحقة الأحد اقتراح الدستور الجديد الهادف إلى استبدال الدستور الموروث من عهد أوغستو بينوشيه (1973-1990) بحسب نتائج جزئية بعد فرز 72% من الأصوات.
وقال نحو 62,2% من الناخبين إنهم "يرفضون" اقتراح الدستور الجديد الرامي إلى إدخال حقوق اجتماعية جديدة، في مقابل 37,8% أيدوا الاقتراح، بحسب الهيئة الانتخابية.
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المصدر: وكالات
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