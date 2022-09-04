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زيلينسكي: استولينا على 3 قرى في جنوب وشرق أوكرانيا
زيلينسكي: استولينا على 3 قرى في جنوب وشرق أوكرانيا
5 سبتمبر 2022 01:23
قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن قواته استولت على قريتين في جنوب أوكرانيا، وعلى ثالثة في شرقها إلى جانب المزيد من الأراضي في الشرق أيضا.
ولم يذكر على وجه التحديد مكان وجود هذه المناطق ولم يأت أيضا على ذكر موعد الاستيلاء عليها، مكتفيا بالقول إنه تلقى "تقارير جيدة" في اجتماع اليوم الأحد من قادته العسكريين ورئيس المخابرات.
وفي خطابه الليلي المصور، شكر زيلينسكي قواته على تحرير قرية في منطقة دونيتسك في الشرق والاستيلاء على أراض مرتفعة في منطقة شرقية أيضا في اتجاه ليسيتشانسك-سيفرسك وتحرير قريتين في الجنوب.
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المصدر: وكالات
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