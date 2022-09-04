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إسقاط «مسيّرة هجومية» في الحديدة

إسقاط «مسيّرة هجومية» في الحديدة
5 سبتمبر 2022 01:46

عدن (الاتحاد)

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أسقطت القوات اليمنية المشتركة، أمس، طائرة مسيّرة هجومية لميليشيات الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة بجبهة الساحل الغربي ضمن خروقها المتصاعدة للهدنة.
 وأفاد الإعلام العسكري بأن الدفاعات الجوية للقوات المشتركة رصدت طائرة مسيّرة هجومية لميليشيات الحوثي لحظة دخولها أجواء مديرية «حيس»، وسرعان ما تم اعتراضها وإسقاطها.
ولفت إلى أن الهجوم الجوي الفاشل تزامن مع سلسلة خروق متصاعدة للميليشيات في ذات المحور.
وفي السياق، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل أحد
جنودها وإصابة 11 آخرين نتيجة 263 خرقا ارتكبتها ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في جبهات القتال في 6 محافظات خلال 72 ساعة.
وقال المركز الإعلامي التابع للوزارة في بيان إن ميليشيات الحوثي ارتكبت 263 خرقا في 6 محافظات منذ الأربعاء وحتى أمس الأول، شملت عمليات هجومية ومحاولات تسلل تصدت لها القوات الحكومية.

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