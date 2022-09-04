الراعي: تعمد شغور منصب الرئاسة مؤامرة بحق لبنان

بيروت (الاتحاد)

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أمس، أن «تعمد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثله منصب الرئاسة في الجمهورية وخيانة بحق لبنان».

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الراعي قوله، خلال قداس الأمس، إن «طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه، فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية هو المطلوب الأوحد»، مشيراً إلى أن «الكلام عن شغور رئاسي محصور دستورياً باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر».

وأضاف: «بات من واجب القوى السياسية الاتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكررة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت».

وأشار إلى أن «التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها، وحذار فتح هذا الباب».