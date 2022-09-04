العراق.. «التيار الصدري» يطعن في قبول استقالات نوابه

هدى جاسم (بغداد)

رفع «التيار الصدري» في العراق دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن في قبول استقالة نوابه الـ73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان، بينما طرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي 10 بنود لتدرج في جدول أعمال جلسات الحوار المقبلة، من بينها الدعوة لانتخابات مبكرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن للعملية السياسية أن تمضي دون الاتفاق على البنود كافة، يأتي ذلك فيما يترقب العراقيون عقد جولة جديدة من جهود حل الأزمة السياسية التي يواجهها منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر من العام الماضي.

ورفع «التيار الصدري» في العراق، أمس، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا، للطعن في قبول استقالة نوابه الـ73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان من إجمالي المقاعد 329.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن المحكمة الاتحادية العليا، حددت 28 سبتمبر الجاري موعداً للنظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب «الكتلة الصدرية».

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات أكتوبر 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين «الكتلة الصدرية» التي فازت بالمرتبة الأولى بـ 73 نائباً، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم «الإطار التنسيقي».

بدوره، طرح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أمس، 10 بنود لتدرج في جدول أعمال جلسات الحوار المقبلة، من بينها الدعوة لانتخابات مبكرة، مشيراً إلى أنه لا يمكن للعملية السياسية أن تمضي دون الاتفاق عليها.

وقال الحلبوسي، في تغريدة على موقع «تويتر»، إن «أول تلك البنود هو تحديد موعد لانتخابات نيابية مبكرة جديدة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل».

ودعا إلى المضي في انتخاب رئيس للجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب والقوى السياسية، وإعادة تفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تحدد آلية تسمية الكتلة النيابية الأكبر داخل البرلمان.

وأوضح الحلبوسي أن الحوار يجب أن يتضمن مناقشة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، بالإضافة إلى إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا.

ودعا إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باتفاق معلن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز، فضلاً عن العودة الفورية لجميع النازحين.

يأتي ذلك فيما تستعد الكتل السياسية العراقية إلى عقد جلسة ثانية للحوار الوطني للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد.

وستشمل الجلسة الثانية التي دعا إليها مصطفى الكاظمي العملَ على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحلِّ البرلمان الحالي.

وتعثرت جلسات الحوار التي سبق وأن دعا لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بسبب تغيب ممثلي «التيار الصدري».

في غضون ذلك، استأنف موظفو مجلس النواب أمس، عملهم الذي توقف منذ اقتحام أنصار «التيار الصدري» للبرلمان في نهاية يوليو، حسبما أفاد مصدر مسؤول.

واستؤنف العمل بعد دعوة من رئيس مجلس النواب إلى البحث في جدول أعمال لعقد جلسة حوار وطني جديدة من أجل وضع حد للشلل السياسي الذي تشهدة البلاد منذ 11 شهراً وأدى إلى اشتباكات الأسبوع الماضي في وسط بغداد.

وقال مسؤول في البرلمان: «أبلغنا السبت بعودة العمل في دوائر مجلس النواب أعتباراً من أمس الأحد، وبشكل كامل، لجميع العاملين»، موضحاً أن «العمل كان متوقفاً في البرلمان منذ اقتحام المتظاهرين لمبنى البرلمان وطيلة أيام الاعتصام في المبنى».

واقتحم مؤيدون لـ«التيار الصدري» في 27 يوليو المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، التي تضمّ البرلمان ومؤسسات حكومية وسفارات أجنبية، وسيطروا بعدها على المبنى، احتجاجاً على تسمية «الإطار التنسيقي» لمحمد السوداني كمرشحه لرئاسة الوزراء.

ويمر المشهد السياسي في العراق بمنعطف خطير منذ أن اقتحم أنصار «التيار الصدري» مجلس النواب واعتصامهم فيه احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الحكومة. واعتبر المحلل السياسي ونائب رئيس «مركز حلول للدراسات المستقبلية» مازن صاحب الشمري، أن هناك جهوداً أوربية وأممية لطرح آليات لتفعيل مؤتمر الحوار الذي دعا إليه الكاظمي.

وأشار الشمري في تصريحات لـ«الاتحاد» إلى أن «هناك أكثر من ورقة عمل مطروحة للنقاش منها ورقة أفكار رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، وأخرى يتم إعدادها من قبل بعض قوى الإطار التنسيقي».

مقتل ثلاثة إرهابيين بغارة جوية في كركوك

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية العراقية في وزارة الداخلية أمس، مقتل ثلاثة من

عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي بضربة جوية في محافظة كركوك شمالي بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، في بيان صحفي أمس، إنه «بعد توفر معلومات دقيقة لدى وكالة الاستخبارات عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة جيمن قرب سد الخاص في محافظة كركوك قامت طائرات F-16 العراقية بتوجيه ضربة جوية أسفرت عن مقتل مايسمى أمني قاطع الدبس في تنظيم داعش المكنى أبو دنيا، واثنين من معاونيه».

وأوضح البيان: «خرجت قوة من وكالة الاستخبارات لتفتيش المكان وعثرت على أشلاء القتلى».

وفي سياق متصل، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، القبض على إرهابي وقتل أخر والعثور على حزام ناسف ودراجة نارية وعبوة ناسفة وبندقيتين في محافظة صلاح الدين.