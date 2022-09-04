أوكرانيا: انطلاق أكبر قافلة سفن حبوب منذ بدء الأزمة

عواصم (وكالات)

أعلنت أوكرانيا أنها أرسلت أكبر قافلة من السفن المحملة بالحبوب منذ بدء العمل باتفاق اسطنبول الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، وذلك بعدما غادرت 13 سفينة موانئها أمس، وعلى متنها 282500 طن من المنتجات الزراعية للأسواق الأجنبية.

وجرى تحميل الشحنة، التي ستتجه إلى 8 دول، في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع التركية، انطلاق 12 سفينة شحن محملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا صباح أمس. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى استمرار شحن الحبوب من أوكرانيا بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تأسس في إطار اتفاق إسطنبول. وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على فيسبوك: إن 86 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب هذا الاتفاق وعلى متنها مليونا طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة. وتم التوصل إلى اتفاق اسطنبول بعد أن تعذر استخدام أوكرانيا طريقها الرئيسي للتصدير عبر البحر الأسود بسبب الأزمة مع روسيا، وأغلقت موانئها مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات بأفريقيا والشرق الأوسط. وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.