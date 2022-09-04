الاتحاد الأفريقي يعين مبعوثاً جديداً إلى الصومال

مقديشو (وكالات)

أعلن الاتحاد الأفريقي، أمس، تعيين مبعوث جديد للصومال لقيادة بعثته وقوات حفظ السلام الأفريقية الانتقالية.

وعين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمد الأمين سويف من جزر القمر، ممثلاً خاصاً جديداً للصومال ورئيسا لبعثة الاتحاد الانتقالية.

وبحسب بيان من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، فإن قرار التعيين أصبح سارياً اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري.

ويتمتع المبعوث الجديد سويف بخبرة كبيرة في العمل داخل الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية الأخرى مثل الأمم المتحدة.

وشغل سويف سابقاً منصب وزير الخارجية في جزر القمر، وبعثة الأمم المتحدة في مالي، كما عمل في إقليم دارفور بالسودان ضمن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ووفقاً للبيان، فإن «المبعوث الجديد سيحافظ على تفاعل وثيق ومستمر مع الحكومة الصومالية وكافة الأطراف المحلية والدولية، من بينها (إيجاد)، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم جهود بناء الدولة وتنفيذ خطة الانتقال الصومالية المعنية بتسلم لصومال مسؤولية أمنها العام نهاية عام 2024».