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مالي وبوركينا فاسو تتفقان على تعزيز مكافحة الإرهاب

مالي وبوركينا فاسو تتفقان على تعزيز مكافحة الإرهاب
5 سبتمبر 2022 01:45

باماكو (وكالات)

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اتفقت السلطات في مالي وبوركينا فاسو على تعزيز الشراكة العسكرية بينهما ومكافحة الإرهاب، وفق أعلنت رئاسة بوركينا في بيان.
وخلال زيارة أجراها اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا أمس الأول، إلى العاصمة المالية، هي أول زيارة له إلى الخارج منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في بوركينا فاسو في يناير، اتفق مع الكولونيل أسيمي غويتا على مراجعة وتقوية شراكتهما العسكرية.
وجاء في بيان أن «البلدين يعتزمان تعبئة جهودهما في الحرب ضد الإرهاب».
وأكدت الرئاسة المالية الأنباء في بيان منفصل.
أدى تمرد إرهابي مستمر منذ عقد وبدأ في شمال مالي قبل أن يمتد لاحقا إلى جميع أنحاء البلاد وصولا إلى بوركينا فاسو والنيجر، إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص في البلدان الثلاثة، وفقا لتقديرات رسمية.

مالي
بوركينا فاسو
الإرهاب
مكافحة الإرهاب
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