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مساعد زيلينسكي ينشر صورة لاسترداد قرية بجنوب أوكرانيا

جندي أوكراني بجانب مدرعة روسية تم الاستيلاء عليها في المعارك الدائرة (أرشيفية)
5 سبتمبر 2022 00:25

نشر أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد صورة لجنود يرفعون علم البلاد فوق قرية قال إنها تقع في منطقة جنوبية تستهدفها كييف في هجوم مضاد جديد.

وكتب كيريلو تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس، على فيسبوك معلقا على صورة لثلاثة جنود واقفون على أسطح منازل بينما يرفع أحدهم العلم الأوكراني على السطح "فيسوكوبيلا.

منطقة خيرسون. أوكرانيا. اليوم".

وسيشكل الاستيلاء على القرية استردادا حقيقيا للأرض في هجوم مضاد بدأ الأسبوع الماضي ويستهدف جنوب البلاد.

ويركز الجهد العسكري الجديد بشكل رئيسي على منطقة خيرسون، التي استولت عليها القوات الروسية في بداية الصراع الحالي.

وتقع خيرسون في شمال شبه جزيرة القرم، التي هاجمتها موسكو وضمتها في فبراير ومارس 2014.

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المصدر: وكالات
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