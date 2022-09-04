الإثنين 5 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

زوجة زيلينسكي للأوروبيين: تعدون أموالكم ونحن نعد ضحايانا

من أوكرانيا
4 سبتمبر 2022 23:29

نوهت اولينا زيلينسكا زوجة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الكلفة البشرية التي تتحملها بلادها في الحرب مع روسيا وذلك في ضوء الجدل الدائر حول ارتفاع أسعار المستهلكين في أوروبا.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" والمزمع بثها بالكامل غدا الأحد، قالت زيلينسكا: "بينما تعدون أموالكم في حساباتكم أو في جيوبكم، نقوم نحن بالفعل نفسه ونعد ضحايانا".

ورأت زيلينسكا44 عاما أنه يجب أن تكون قصص ووجوه الناس الذين فروا من الحرب أو حتى فقدوا حياتهم، معروفة في كل أنحاء العالم "ليس عدد القنابل التي أُسْقِطت أو المبالغ التي أُنْفِقَت بل القصص البشرية وهذه يوجد منها الآلاف".

وعن مشوار حياة زوجها الذي تحول من ممثل إلى رئيس في زمن الحرب، قالت زيلينسكا إنها تصاب بالغثيان عندما يتعجب الناس من هذا الأمر "فهو نفس الرجل الذي عرفته على الدوام".

يذكر أن زيلينسكا وزوجها يعرفان بعضهما البعض منذ فترة الدراسة الجامعية وتزوجا في عام 2003 ولهما طفلان.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: انطلاق أكبر قافلة سفن حبوب منذ بدء الأزمة
زيلينسكي: استولينا على 3 قرى في جنوب وشرق أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها(أرشيفية)
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يحقق في مسرح جريمة بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص في فورة طعن في ويلدون
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©