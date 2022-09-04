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أوكرانيا ترسل أكبر قافلة سفن حبوب منذ بدء الأزمة

أوكرانيا ترسل أكبر قافلة سفن حبوب منذ بدء الأزمة
4 سبتمبر 2022 23:25

قالت أوكرانيا إنها أرسلت أكبر قافلة من السفن المحملة بالحبوب منذ بدء العمل باتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة، وذلك بعدما غادرت 13 سفينة موانئها اليوم الأحد وعلى متنها 282500 طن من المنتجات الزراعية للأسواق الأجنبية.

وجرى تحميل الشحنة، التي ستتجه إلى ثماني دول، في موانئ أوديسا وتشورنومورسك وبيفديني على البحر الأسود.

وكانت هذه الموانئ خاضعة للحصار الروسي إلى أن تم التوصل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة وتركيا في 22 يوليو لفك هذا الحصار.

وقالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية في بيان على «فيسبوك» إن 86 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية بموجب هذا الاتفاق وعلى متنها مليونا طن من المنتجات الزراعية إلى 19 دولة.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد أن تعذر استخدام أوكرانيا طريقها الرئيسي للتصدير عبر البحر الأسود عندما هاجمتها روسيا وأغلقت موانئها مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية ومخاوف من حدوث نقص في الإمدادات بأفريقيا والشرق الأوسط.

وقال أوليه أوستنكو، المستشار الاقتصادي للرئيس فولوديمير زيلينسكي، في يوليو: إن أوكرانيا تأمل في تصدير 60 مليون طن من الحبوب في غضون ثمانية إلى تسعة أشهر، لكنه حذر من أن تصدير هذه الكمية ربما يستغرق 24 شهرا إذا لم تعمل الموانئ بالشكل الصحيح.

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المصدر: وكالات
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