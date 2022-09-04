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بايدن يدعو الساسة العراقيين للحوار لتجاوز الأزمة

بايدن
4 سبتمبر 2022 23:07

دعا الرئيس الأميركي جوزيف بايدن القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية لتجاوز الأزمة والمضي قدما لترسيخ أمن العراق واستقراره.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي في بيان إن الكاظمي استقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، والوفد المرافق لها حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق، ودور الحكومة في مواجهة التحديات، وجهودها لاحتواء الأزمة السياسية الراهنة عبر إطلاق مبادرات عدّة لحوار وطني شامل بين جميع القوى الوطنية السياسية".

وبحسب البيان فقد "تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية، والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت ليف "دعوة الرئيس بايدن جميع القادة العراقيين إلى تعزيز الحوار الوطني بين القوى السياسية؛ لتجاوز الأزمة، والمضي في ترسيخ أمن العراق واستقراره وعلى "مواصلة الإدارة الأميركية دعم العراق، وتعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين" .

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