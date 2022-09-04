بريطانيا.. تراس تتعهّد بـ«تحرّك فوري» بشأن أسعار الطاقة
ليز تراس
4 سبتمبر 2022 22:01
تعهّدت المرشحة الأوفر حظًا لتولي رئاسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الأحد، أنها إن عُيّنت في المنصب، ستطرح خطّة للتعاطي مع ارتفاع أسعار الكهرباء خلال أسبوع.
وفي حديث إلى شبكة "بي بي سي" قبل يوم من إعلان اسم الرئيس الجديد لوزراء بريطانيا، قالت وزيرة الخارجية ليز تراس التي يُتوقّع أن تخلف بوريس جونسون "إذا انتُخبت رئيسة للوزراء، سأتحرّك فورًا بشأن الفواتير وتأمين الطاقة".
ولم تكشف أي تفاصيل للخطة التي تتحدث عنها، واكتفت بقول "سأحرص على أن يكون هناك، خلال أسبوع، إعلان عن كيفية تعاملنا مع المشكلة".
واستمر سباق زعماء حزب المحافظين ثمانية أسابيع مع مواجهة بريطانيا مستويات تضخم عالية، ومن المتوقع أن تدخل ركودًا في وقت لاحق من العام. وتواجه الأسر البريطانية ارتفاعًا بنسبة 80% بأسعار الكهرباء والغاز، في تفاقم دراماتيكي لأزمة غلاء المعيشة قبل فصل الشتاء.
وتصدّرت تراس (47 عامًا) نتائج الاستطلاعات التي أُجريت على أعضاء حزب المحافظين البالغ عددهم تقريبًا 200 ألف، متقدّمة على منافسها وزير المال السابق ريشي سوناك (42 عامًا).
وبعدما التزمت تراس موقفا مبهما بشأن نياتها خلال الحملة الانتخابية، وعدت الأسبوع الماضي بتقديم "دعم فوري" للأسر التي تواجه أوضاعا صعبة، من دون الإعلان عن تدابير ملموسة.
وأكدت الجمعة أنها تحمل "برنامجا جريئا" يدعم "نمو الاقتصاد"، مكررة وعدها بخفض الضرائب والحد من البيروقراطية. غير أن محللين يرون أن ذلك لن ينفع أبدًا الأكثر عوزًا.
وشدّدت الأحد على أنها ترى أن خفض الضرائب الذي يصب في مصلحة الأثرياء عادل ويعزز النمو.