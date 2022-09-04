كاليفورنيا تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ 1200 عام

تشكل الحرارة المرتفعة بشكل حاد والأعداد الكبيرة لحرائق الغابات تهديدا مزدوجا لشبكة كهرباء ولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث من المنتظر أن تصل موجة الحر التي تخنق المنطقة إلى ذروتها في الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد أن معظم أجزاء كاليفورنيا يخضع لتحذير بالتعرض لحر شديد خلال الأيام الأربعة المقبلة، مع توقعات بأن تصل درجات الحرارة في عاصمة الولاية ساكرامنتو إلى ذروتها عند 6ر45 درجة مئوية الثلاثاء المقبل، ما يتسبب في ارتفاع الطلب على الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء إلى قرب مستويات قياسية.
وتعقدت جهود الحفاظ على استمرار التيار الكهربائي في معظم الولاية الأكثر سكانا بالولايات المتحدة، جراء حرائق الغابات قرب لوس أنجليس وسان دييجو، والتي تهدد خطوط نقل الكهرباء ومحطات الطاقة.
وقال إيليوت مينزر، المدير التنفيذي لشركة "كاليفورنيا اندبندنت سيستم أوبريتور" التي تتولى تشغيل شبكة كهرباء الولاية: "نستمر في متابعة ظروف الحرائق تلك عن كثب".
ويمثل التهديد الذي يتعرض له نظام الكهرباء تنبيها آخر إلى مدى الخطورة التي أصبحت شبكات الكهرباء عرضة لها، في مواجهة سوء الأحوال الجوية، وهي تنتقل من استخدام الوقود الكربوني إلى الطاقة المتجددة.
في هذه الأثناء، تتعرض الولاية لأسوأ موجة جفاف تشهدها منذ 1200 عام، ما أضعف من إنتاج الطاقة الكهرومائية.