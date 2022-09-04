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السفير الأمريكي لدى روسيا يغادر موسكو
السفير الأمريكي لدى روسيا يغادر موسكو
4 سبتمبر 2022 19:38
غادر السفير الأميركي لدى روسيا جون ساليفان، الأحد، موسكو بعد انتهاء مهمّته، حسبما أعلنت البعثة الدبلوماسية الأميركية في بيان.
وقالت السفارة "اختتم السفير في روسيا الاتحادية جون ج. ساليفان مهمّته كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم".
وكان ساليفان قد عُيّن سفيرًا في موسكو في ديسمبر 2019.
وأضافت "بعد مغادرته، سيضع حدًا لمسيرته المهنية في الخدمة العامة والتي استمرّت أربعة عقود وفي عهد خمسة رؤساء أميركيين".
وكان ساليفان (62 عامًا) المتحدّر من بوسطن في ولاية ماساتشوستس، مساعدًا لوزير الخارجية خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وشغل مناصب مهمّة عدة في وزارات العدل والدفاع والتجارة في الولايات المتحدة.
وستتولى إليزابيث رود، وهي نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في موسكو، منصب القائم بالأعمال حتى وصول من يخلف سوليفان، حسبما أشارت السفارة التي لم تقدّم أي تفاصيل إضافية.
وتأتي مغادرة ساليفان في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أسوأ أزماتها منذ نهاية الحرب الباردة.
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