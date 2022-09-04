الإثنين 5 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

السفير الأمريكي لدى روسيا يغادر موسكو

السفير الأمريكي لدى روسيا يغادر موسكو
4 سبتمبر 2022 19:38

غادر السفير الأميركي لدى روسيا جون ساليفان، الأحد، موسكو بعد انتهاء مهمّته، حسبما أعلنت البعثة الدبلوماسية الأميركية في بيان.

وقالت السفارة "اختتم السفير في روسيا الاتحادية جون ج. ساليفان مهمّته كمبعوث للولايات المتحدة وغادر موسكو اليوم".

وكان ساليفان قد عُيّن سفيرًا في موسكو في ديسمبر 2019.

وأضافت "بعد مغادرته، سيضع حدًا لمسيرته المهنية في الخدمة العامة والتي استمرّت أربعة عقود وفي عهد خمسة رؤساء أميركيين".

وكان ساليفان (62 عامًا) المتحدّر من بوسطن في ولاية ماساتشوستس، مساعدًا لوزير الخارجية خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وشغل مناصب مهمّة عدة في وزارات العدل والدفاع والتجارة في الولايات المتحدة.

وستتولى إليزابيث رود، وهي نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية الأميركية في موسكو، منصب القائم بالأعمال حتى وصول من يخلف سوليفان، حسبما أشارت السفارة التي لم تقدّم أي تفاصيل إضافية.

وتأتي مغادرة ساليفان في وقت تشهد فيه العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا أسوأ أزماتها منذ نهاية الحرب الباردة.

أخبار ذات صلة
أوكرانيا: انطلاق أكبر قافلة سفن حبوب منذ بدء الأزمة
زيلينسكي: استولينا على 3 قرى في جنوب وشرق أوكرانيا
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
أميركا
موسكو
آخر الأخبار
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها(أرشيفية)
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يحقق في مسرح جريمة بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص في فورة طعن في ويلدون
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©