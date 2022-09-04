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عربي ودولي

الكرملين يكشف عن نهاية حتمية لحرب أوكرانيا

أرشيفية
4 سبتمبر 2022 18:32

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه حتى في ظل التوترات التاريخية بين روسيا والغرب، يتوقع الكرملين عودة العلاقات لطبيعتها في وقت ما.
وأضاف بيسكوف في التلفزيون الحكومي ولوكالة «انترفاكس» الروسية للأنباء اليوم الأحد «كل مواجهة تنتهى بتخفيف التوترات، وكل أزمة تنتهى على طاولة المفاوضات».
وقال في البرنامج التلفزيوني «موسكو. كرملين. بوتين»: «هكذا سيكون الحال هذه المرة أيضاً»، ولكن لن يحدث بسرعة ولكنه سيحدث.
وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي تستمر فيه روسيا في التعامل مع عقوبات غربية غير مسبوقة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي. 

وحتى قبل ذلك، كانت العلاقات بين الغرب وروسيا متوترة للغاية.وأضاف بيسكوف أن روسيا مؤيدة للانسجام الدولي بناء على الاحترام المتبادل والمنفعة، كما اتهم الولايات المتحدة.

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