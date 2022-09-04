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عربي ودولي

روسيا تلقي باللوم على أوروبا بشأن وقف شحنات الغاز

أرشيفية
4 سبتمبر 2022 18:30

ذكرت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، اليوم الأحد، أن الكرملين يلقي باللوم على الاتحاد الأوروبي، في وقف شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم1».
وفي حديثه في بث تلفزيوني بعنوان «موسكو.الكرملين.بوتين»، ذكر السكرتير الصحفي للكرملين، دميتري بيسكوف «إذا اتخذ الأوروبيون قراراً سخيفاً تماماً، حيث يرفضون الحفاظ على أنظمتهم، أو بالأحرى، أنظمة تابعة لشركة جازبروم، فهذا ليس خطأ شركة جازبرم، بل خطأ السياسيين، الذين اتخذوا قراراً بشأن العقوبات».
وأضاف بيسكوف أن الأوروبيين ملزمون تعاقدياً بالحفاظ على أنظمة شركة الطاقة الروسية العملاقة «جازبروم».
وكانت «جازبروم» قد أعلنت أمس الأول الجمعة أنها لن ترسل بعد الآن غازاً طبيعياً إلى ألمانيا، عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، معللة السبب في ذلك إلى تسرب نفطي في محطة ضغط.

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