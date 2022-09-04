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إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفئة
إسرائيل تعتزم إتاحة لقاح ضد «كورونا» لهذه الفئة
4 سبتمبر 2022 17:35
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه سوف يتم إتاحة الحصول على لقاح نوفافاكس ضد فيروس كورونا لمن يبلغون من العمر من 12 عاما فأكثر.
ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء أنه سوف يتم إعطاء اللقاح على جرعتين للذين لم يحصلوا من قبل على لقاح ضد كورونا.
وأضافت الوزارة أنه يمكن إعطاء اللقاح كجرعة تنشيطية للذين حصلوا على جرعتين من لقاح آخر ضد فيروس كورونا.
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المصدر: وكالات
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إسرائيل
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