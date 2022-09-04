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قتلى في انهيار مبنى بنيجيريا والبحث عن ناجين

أرشيفية
4 سبتمبر 2022 17:34

ذكرت وكالة إدارة الطوارئ بولاية لاجوس النيجيرية أن شخصين لقيا حتفهما بعد انهيار مبنى تحت الإنشاء من سبعة طوابق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأن جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين جارية.

وقال أولوفيمي أوكي أوسانينتولو المدير التنفيذي للوكالة: إن المبنى كان يجري تشييده بجوار مستشفى في حي أونيرو، مضيفاً أن أربعة آخرين على الأقل ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض.

ورأى شهود من «رويترز» معدات كبيرة لإزالة الحطام في موقع الحادث حيث تجمعت حشود من الناس.

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المصدر: وكالات
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نيجيريا
انهيار مبنى
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