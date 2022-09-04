إسرائيل ستحظر بوينج 747 والطائرات ذات الأربعة محركات
أرشيفية
4 سبتمبر 2022 17:31
قالت هيئة المطارات الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيل ستحظر الطائرات من طراز بوينج 747 ومثيلاتها من الطائرات ذات المحركات الأربعة، اعتباراً من 31 مارس 2023، للحد من الضوضاء وتلوث الهواء.
وضمن خطة أوسع نطاقاً قيد التطوير بهدف تحسين البيئة المحيطة، قالت الهيئة إنها أبلغت شركات الطيران بالفعل بأنها لن تكون قادرة على استقبال طائرات كبيرة في مطار بن جوريون بالقرب من تل أبيب، اعتباراً من موسم صيف 2023.وهذا القرار موجه بشكل أساسي لطائرات الشحن لأن معظم شركات نقل الركاب توقفت عن استخدام الطائرة بوينج 747 وغيرها من الطائرات ذات المحركات الأربعة في الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.
وأوقفت شركة طيران العال بالفعل أسطولها من الطائرات بوينج 747 وتستخدم طائرات بوينج 777 و787 ذات المحركين في رحلات المسافات الطويلة.
وتستخدم الشركات المنافسة أيضاً طائرات بوينج 777 و787 أو طائرات إيرباص المماثلة عندما تكون وجهتها مطار بن جوريون، على الرغم من أن طائرات بوينج 747 ما زالت تستخدم من قبل بعض الشركات لأغراض الشحن.
وسيسمح بتشغيل الطائرات ذات المحركات الأربعة في حالات استثنائية وبتصريح خاص فقط.