السيسي: علاقاتنا بالسعودية خاصة وركيزة لاستقرار المنطقة
من لقاء السيسي والأمير فيصل بن فرحان
4 سبتمبر 2022 17:24
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، خصوصية العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها. جاء ذلك خلال استقبال السيسي اليوم الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية عبر «فيسبوك»: إن وزير الخارجية السعودي نقل للسيسي تحيات شقيقيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. من جانبه، أكد السيسي الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لاسيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.