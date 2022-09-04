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نقل رئيس وزراء ماليزيا الأسبق نجيب عبد الرزاق إلى المستشفى

رئيس وزراء ماليزيا السابق نجيب عبدالرزاق
4 سبتمبر 2022 16:32

قال متحدث باسم رئيس الوزراء الماليزي الأسبق نجيب عبد الرزاق، إنه في حالة صحية مستقرة بعد نقله إلى المستشفى.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدث قوله، في رسالة نصية عبر الهاتف اليوم الأحد، إن عبد الرزاق يخضع لفحوصات طبية، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول وضعه الصحي.

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