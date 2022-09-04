عمال الطوارئ يكافحون آثار حرائق الغابات في كازاخستان
أرشيفية
4 سبتمبر 2022 15:56
عُثر اليوم الأحد على جثة رجل في الثمانينيات من العمر، بشمال كازاخستان، بينما كان عمال الطوارئ يقومون برفع آثار الدمار التي خلفتها حرائق الغابات هناك، بحسب ما قاله مكتب المدعي العام الاتحادي.
ودمرت الحرائق أكثر من 100 مبنى، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص.
وقالت السلطات إن المنطقة المتضررة تغطي أكثر من 43 ألف هكتار من الاراضي، إلا أن الحريق تحت السيطرة الآن. ويكافح المئات من العمال النيران المستعرة التي تزداد حدتها بسبب الرياح وظروف الطقس الجاف. وقد تم إجلاء أكثر من 1800 شخص إلى بر الأمان.
كما أفاد مكتب المدعي العام بنشوب حريق في متجر لمعدات الصيد بمدينة كوستاناي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين كما وصل الحريق إلى مبان أخرى وسيارات.