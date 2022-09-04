الإثنين 5 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عمال الطوارئ يكافحون آثار حرائق الغابات في كازاخستان

أرشيفية
4 سبتمبر 2022 15:56

عُثر اليوم الأحد على جثة رجل في الثمانينيات من العمر، بشمال كازاخستان، بينما كان عمال الطوارئ يقومون 
برفع آثار الدمار التي خلفتها حرائق الغابات هناك، بحسب ما قاله مكتب المدعي العام الاتحادي.

ودمرت الحرائق أكثر من 100 مبنى، وأسفرت عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وقالت السلطات إن المنطقة المتضررة تغطي أكثر من 43 ألف هكتار من الاراضي، إلا أن الحريق تحت السيطرة الآن. ويكافح المئات من العمال النيران المستعرة التي تزداد حدتها بسبب الرياح وظروف الطقس الجاف.
وقد تم إجلاء أكثر من 1800 شخص إلى بر الأمان.

كما أفاد مكتب المدعي العام بنشوب حريق في متجر لمعدات الصيد بمدينة كوستاناي، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين  كما وصل الحريق إلى مبان أخرى وسيارات. 

أخبار ذات صلة
كازاخستاني يتربع على قمة «دولية دبي للشطرنج»
«حكماء المسلمين» يبحث التعاون مع كازاخستان
المصدر: وكالات
الغابات
حرائق الغابات
كازاخستان
آخر الأخبار
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
دنيا
احذر.. تطبيقات تحوي برامج لسرقة معلوماتك المصرفية
اليوم 08:54
أشخاص يحتفلون بعد نتائج التصويت الجزئي للاستفتاء ، في سانتياغو
عربي ودولي
التشيليون يرفضون بغالبية ساحقة اقتراح الدستور الجديد
اليوم 07:58
تراجع أسعار النفط وسط تعاملات متقلبة
الاقتصادي
أسعار النفط تقفز مواصلة مكاسبها
اليوم 07:51
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها(أرشيفية)
عربي ودولي
سقوط طائرة في بحر البلطيق بعد انحرافها عن مسارها
اليوم 07:32
فريق الطب الشرعي التابع للشرطة يحقق في مسرح جريمة بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص في فورة طعن في ويلدون
عربي ودولي
قتلى في حوادث طعن بكندا وترودو يعلق
اليوم 07:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©