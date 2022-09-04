الكاظمي يدعو لجولة من الحوار.. والحلبوسي يقترح حلاً للأزمة
من احتجاجات العراق
4 سبتمبر 2022 15:50
أكدت مصادر سياسية عراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد. وستشمل الجلسة الثانية التي يسعى لها مصطفى الكاظمي العملَ على إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحلِّ البرلمان الحالي. من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأحد إلى تضمين جدول أعمال جلسة الحوار الوطني المقبلة تحديد موعد للإنتخابات البرلمانية المبكرة وانتخاب مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل. كما دعا الحلبوسي في تغريدة على حسابه في تويتر أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للحوار الوطني "انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا". وطالب "بإعادة إنتشار القوات العسكرية والأمنية لجميع صنوفها وفرض الأمن في المدن كافة والعودة الكاملة لجميع النازحين وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز ". وكانت وسائل إعلام عراقية قد ذكرت أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حدد يوم غد الاثنين موعدا لعقد الجولة الثانية للحوار الوطني لحل أزمة الإنسداد السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.