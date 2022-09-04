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رئيس وزراء أوكرانيا: نتوقع 5 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يستقبل رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في قصر بلفيو في برلين
4 سبتمبر 2022 15:49

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال اليوم الأحد إن بلاده تتوقع تلقي خمسة مليارات يورو (4.98 مليار دولار) من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لدعم الاقتصاد والجيش، والاستعداد لحلول فصل الشتاء.

وقال شميهال في بيان عبر تيليجرام قبيل محادثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير "سيساعد هذا في ضمان استقرار اقتصادنا ودعم الجيش... وفي موسم الشتاء".

ومن المتوقع أن يلتقي شميهال، الذي وصل إلى برلين في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، مع المستشار الألماني أولاف شولتس ومسؤولين آخرين.

وتوقع شميهال في بيانه أن تزود ألمانيا كييف بأنظمة دفاع جوي متطورة في الخريف المقبل.

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